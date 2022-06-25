Певица из Екатеринбурга Клава Кока трогательно поздравила с днем рождения известного певца Егора Крида

Артистка записала видео, в котором она поет традиционную поздравительную песню Happy Birthday to you Фото: Даниил ОПАРИН

Певица из Екатеринбурга Клава Кока трогательно поздравила с днем рождения своего друга, известного певца Егора Крида, 25 июня знаменитому исполнителю исполнилось 28 лет. Артистка записала видео, в котором она поет традиционную поздравительную песню Happy Birthday to you.

- С днем рождения, Егор, - коротко подписала пост в своем Telegram-канале Клава Кока, сопроводив публикацию смайликами-сердечками.

Напомним, в мае в Москве в «Крокус Сити Холл» прошла пятая музыкальная премия «Жара Music Awards». Тогда Клава Кока стала победительницей в номинации «Связь поколений» с треком «Нокаут».

Однако домой певица в этот день ушла разу в двумя наградами. Ее бывшему коллеге по лейблу Black Star Егору Криду вручили премию за лучшее видео года на песню «Голос», но певец сделал трогательный жест и отдал награду Клаве Коке.