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Общество25 июня 2022 10:36

В Свердловской области объявили новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В некоторых местах региона его скорость будет достигать 18 метров в секунду
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во время шквалистого ветра нужно находиться подальше от деревьев, неустойчивых конструкций

Во время шквалистого ветра нужно находиться подальше от деревьев, неустойчивых конструкций

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области спасатели объявили новое штормовое предупреждение, синоптики рассказали, что 26 июня в некоторых местах региона ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В МЧС призвали горожан следовать мерам безопасности и беречь себя.

- В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также во время шквалистого ветра нужно находиться подальше от деревьев, неустойчивых конструкций, линий электропередачи. О возникновении каких-либо происшествий можно сообщать по телефонам 101 и 112.