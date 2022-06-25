В Свердловской области объявили новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Во время шквалистого ветра нужно находиться подальше от деревьев, неустойчивых конструкций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области спасатели объявили новое штормовое предупреждение, синоптики рассказали, что 26 июня в некоторых местах региона ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В МЧС призвали горожан следовать мерам безопасности и беречь себя.

- В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также во время шквалистого ветра нужно находиться подальше от деревьев, неустойчивых конструкций, линий электропередачи. О возникновении каких-либо происшествий можно сообщать по телефонам 101 и 112.