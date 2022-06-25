Евгению Куйвашеву и Алексею Орлову подарили тюбетейки с логотипом 300-летия Екатеринбурга во время Сабантуя

Фото: пресс-служба Академического района

В Перображенском парке Академического района прошел ежегодный народный праздник Сабантуй. Как правило, на него собирались те татары и башкиры, которые хотели отметить окончание весенних полевых работ. Гостей мероприятия ждала насыщенная развлекательная программа.

- Парк Академического района специально готовили для культурно-спортивного городского мероприятия. Первое, на что обращали внимание присутствующие, это фудкорт с традиционными угощениями. Большой популярностью пользовались эчпочмаки, чак-чак и кош теле, а также плов, - рассказали в пресс-службе Академического района.

Фото: пресс-служба Академического района

Кроме того, на праздник пришли и почетные гости: губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, им вручили уникальные тюбетейки с логотипом к 300-летию города

- Для гостей подготовили программу с традиционными играми и состязаниями: бой мешками на бревне, лазание по столбу, стрельбой из лука и другими. Спортсмену, показавшие лучшие результаты в борьбе куреш достался живой баран, с которым до этого многие успели сфотографироваться, - добавили в пресс-службе Академического.