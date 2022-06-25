В Екатеринбурге парень угнал отечественную легковушку, чтобы подзаработать

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге ранее судимый парень угнал отечественную легковушку, чтобы подзаработать. Автомобиль пропал в одном из дворов уральской столицы, владелец машины обратился в полицию, чтобы найти вора. Под подозрение быстро попал один из местных жителей.

- Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что умысел на хищение авто у него возник из корыстных побуждений. Он мотивировал свой поступок желанием реализовать похищенный ВАЗ третьим лицам за вознаграждение, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее в Екатеринурге рецидивист отобрал телефон у прохожего, который шел по улице Челюскинцев. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный вырвал гаджет у него из рук и поспешил скрыться.