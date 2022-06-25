Конец июня в Свердловской области будет прохладным из-за арктического циклона

При этом на юго-востоке Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область идет похолодание, в последнюю неделю первого летнего месяца температура воздуха ощутимо изменится. В некоторых местах региона по ночам будет всего до пяти градусов тепла.

- В ближайшие 6-8 дней погода на Урале будет определяться преимущественно северо-западными потоками в атмосфере, которые принесут холодный воздух арктического региона, - сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко на сайте Уральского гидрометцентра.

При этом на юго-востоке Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Добавим, что в Екатеринбурге в воскресенье, 26 июня, ожидается похолодание. Температура понизится до +14 градусов днем. В целом в Свердловской области в воскресенье похолодает до +12…+17 градусов.