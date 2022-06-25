«Комсомолка» запускает конкурс для блогеров на лучший ролик

Фото: предоставлено "КП-Екатеринбург"

Если тебе от 14 до 35 лет, ты начинающий блогер и крутой автор роликов, то попытай удачу с «Комсомольской правдой» и стань звездой KP.RU!

В День молодежи, 26 июня, в Екатеринбурге «Комсомолка» разместит у киноконцертного зала «Космос» (ул. Дзержинского, 2) мобильную студию «Алый парус» - студию подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU

Каждый из вас сможет попробовать себя в роли блогера. Для этого нужно будет прийти в студию «КП», предложить свою идею видеоролика, записать «видеовизитку».

Лучших блогеров выберут профессионалы федеральной «Комсомолки» и сайта KP.RU.

Свои видео-визитки можно также присылать в период с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: Звезда соцсетей KP.RU

Чтобы стать участником проекта и попасть на нашу площадку 26 июня, отправь заявку на электронную почту: konkurs.ekb@phkp.ru

Сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона, укажи жанр, в котором ты готов создать видеоролик в нашей мобильной студии.

«Алый парус» – это площадка для обсуждения социально значимых тем, волнующих молодежь нашего времени: о своем месте в мире, о карьере и деньгах, о поисках смыслов и целей, о семейных ценностях, об отношениях с родителями и учителями, о взаимодействии с обществом и государством.

Участвуй в проекте «Алый парус – Открытые горизонты», который организовала медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Напомним, также вы можете стать участником проекта на сайте: https://parus.kp.ru/

Победители всероссийского проекта получат награды – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также публикацию на страницах легендарной газеты, любимой миллионами!

Важно! Для бесплатного входа на территорию фестиваля нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи: https://youthday.ru/

«Комсомольская правда»: Читай. Слушай. Смотри!

#деньимолодежи2022

#Голоспоколения_кп

#алыйпарус_кп