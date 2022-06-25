В уральской деревне пропал 27-летний парень на велосипеде

Мужчину разыскивают волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской деревне Урмикеево под Нижними Сергами пропал 27-летний Рифат Рашидович Мунябинов. Поисками молодого человека занимаются добровольцы из отряда «ЛизаАлерт», последний раз парень выходил на связь 19 июня, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза. Может передвигаться на велосипеде черно-желтого цвета.

На момент исчезновения был одет в серую кофту, футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Рифат Мунябинов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».