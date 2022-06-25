В Нижнем Тагиле перекроют движение на пересечении улиц Садовая и Товарный двор

Планируется, что на участке будут прокладывать кабели для светофоров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле 29 июня перекроют движение на пересечении улиц Садовая и Товарный двор. К счастью для автомобилистов, ограничения не продлятся долго: специальные знаки установят с 10:00 до 15:00 по местному времени. Планируется, что на участке будут прокладывать кабели для светофоров.

- Уже предусмотрены альтернативные пути движения, позволяющие миновать перекрытый участок Садовой. Водителям предлагают двигаться через проспекты Строителей и Октябрьской революции и улицу Заводскую, - отметили в пресс-службе МБУ «Сигнал-3», которое проводит работы.

Ранее стало известно, что в центре Нижнего Тагила перекроют движение из-за дня молодежи, который пройдет 25 июня. Известно, что в этот день с 15:00 до 23:00 запретят парковку на улице Горошникова на участке от Пархоменко до проспекта Мира.