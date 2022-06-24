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Происшествия24 июня 2022 17:43

В уральском поселке 13-летний школьник на питбайке пострадал при столкновении с машиной

С травмами мальчика увезли в больницу Екатеринбурга
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Октябрьский под Сысертью 13-летний мальчик за рулем питбайка пострадал при столкновении с легковушкой. Инцидент произошел на улице Северной. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель Lada Kalina не уступил дорогу мотоциклу.

- Молодого человека с травмами различной степени тяжести доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Водитель автомобиля «Лада Калина» проживает в Октябрьском, его водительский стаж 21 год, к административной ответственности привлекался шесть раз, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина рассказал, то не сразу заметил мотоцикл, а экстренное торможение не помогло, на момент происшествия он был трезв. Мотоциклист избежал более сереьзных травм из-за защитной экипировки.

Полицейским предстоит выяснить, кто пустил школьника за руль питбайка, а его родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.