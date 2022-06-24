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Общество24 июня 2022 16:43

Губернатор Свердловской области посетил фестиваль Ural Music Night

Губернатор отметил, что на площадках было весело и жарко
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области посетил фестиваль Ural Music Night, который проходит на сотнях площадок в Екатеринбурге. Примечательно, что глава региона провел экскурсию по городу главе Ростуризма Зарине Догузовой.

- Воспользовался возможностью и показал город именно во время «Ночи музыки». Прогулялись по центру втроем с мэром Алексеем Орловым и немного посидели на камерной площадке винотеки, где играют акустику. Хотел спеть, но не решился — пусть все же музыканты поют, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на площадках было весело и жарко.