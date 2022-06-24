Сотни людей не смогли попасть на выступление группы Uma2rman во время Ural Music Night

Охранники не смогли назвать точное количество присутствующих на площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в эти минуты проходит одно из самых ожидаемых событий лета: «Уральская ночь музыки», на разных площадках выступают более 2000 артистов. Одним из хедлайнеров фестиваля стала рок-группа Uma2rman, артисты выступали в торговом центре в самом центре города.

- Музыканты вышли на сцену в 20:07. Они выступают на фудмаркете ESTORY на четвертом этаже. Примерно за 20 минут до начала выступления в ТРЦ перестали пускать на площадку, так как набралось много народу, пришлось перекрыть эскалаторы , - передает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий.

Охранники не смогли назвать точное количество присутствующих на площадке. Недовольные желающие скопились перед заграждениями в надежде попасть на площадку.

- Музыканты еще выступают, видно, что на фудкорте место еще есть, однако никого уже не впускают, собравшиеся ругаются с охранниками и организаторами. В общем, мы простояли в очереди и не смогли попасть на выступление, я расстроена, - делится эмоциями читатель «КП-Екатеринбург».