Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 15:36

В Екатеринбурге рецидивист отобрал смартфон у прохожего, который шел по улице Челюскинцев

Злоумышленник ранее был судим за кражу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный вырвал гаджет у него из рук

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный вырвал гаджет у него из рук

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист отобрал телефон у прохожего, который шел по улице Челюскинцев. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный вырвал гаджет у него из рук и поспешил скрыться.

- Подозреваемого нашли быстро. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель, он уже успел продать устройство и потратить деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в уральской столице 25-летнюю девушку ограбили во время продажи дорогого смартфона. Она разместила объявление на сайте и договорилась с мужчиной о встрече на улице Шаумяна. В назначенное время она пришла на место, там ее и поджидал злоумышленник.