В Екатеринбурге рецидивист отобрал смартфон у прохожего, который шел по улице Челюскинцев

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный вырвал гаджет у него из рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист отобрал телефон у прохожего, который шел по улице Челюскинцев. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный вырвал гаджет у него из рук и поспешил скрыться.

- Подозреваемого нашли быстро. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель, он уже успел продать устройство и потратить деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в уральской столице 25-летнюю девушку ограбили во время продажи дорогого смартфона. Она разместила объявление на сайте и договорилась с мужчиной о встрече на улице Шаумяна. В назначенное время она пришла на место, там ее и поджидал злоумышленник.