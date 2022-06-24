В Нижнем Тагиле для празднующих 25 июня день молодежи запустят дополнительные рейсы трамваев

Известно, что на линию выйдет общественный транспорт, который следует по маршрутам № 3, 12 и 15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле для горожан, празднующих 25 июня день молодежи, запустят дополнительные рейсы трамваев. Известно, что на линию выйдет общественный транспорт, который следует по маршрутам № 3, 12 и 15.

- Маршрут № 3 отправится от остановки «Драмтеатр» в 23:11 по большому кольцу в сторону проспекта Мира, маршрут № 15 стартует оттуда же в 23:08 и 23:13 в сторону ГГМ, двухвагонный № 12 поедет от улицы Островского» в 23:10 в сторону Пихтовых гор, - рассказали в пресс-службе «Тагильского трамвая».

С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте предприятия. Напомним, В центре Нижнего Тагила перекроют движение из-за дня молодежи, который пройдет 25 июня. Известно, что в этот день с 15:00 до 23:00 запретят парковку на улице Горошникова на участке от Пархоменко до проспекта Мира.