Самой красивой бабушкой Екатеринбурга стала фармацевт областной больницы

Фото: предоставила Ольга Садыкова

В Екатеринбурге выбрали самую красивую и талантливую бабушку на конкурсе GrandMama. Обладательницей короны в этом году стала 54-летняя Ольга Садыкова из Екатеринбурга. Конкурс проходил с 4 по 20 июня. Главным условием было – наличие внуков. У Ольги есть внук Савелий.

- Конечно, конкуренция была – нас ведь было 14 бабушек. Все красивые и талантливые. Кто-то балет танцует, кто-то поет с детства. Каждый день, включая выходные, у нас проходили мастер-классы и репетиции. Мы танцевали, пели, учились элегантно ходить на каблуках. А ведь при этом еще нужно ходить на работу и заниматься семейными делами, - смеется Ольга. – Поэтому к конкурсам я готовилась по ночам.

Свою визитку на конкурсе Ольга посвятила родному Богдановичу. Там она родилась и прожила до 17 лет. А уже потом переехала в Екатеринбург поступать на фармацевта. Она и сейчас продолжает работать по специальности в областной больнице № 1.

Фото: предоставила Ольга Садыкова

- Я даже с мужем познакомилась на работе. Это был ноябрь 1989. Он просто привез медикаменты в организацию, в которой я работала. Познакомились, разговорились и поняли, что хотим быть вместе. Уже в августе 1990 сыграли свадьбу. Жили мы счастливо, - вспоминает Ольга. – Но 13 лет назад его не стало…

В свободное от работы время Ольга занимается спортом – йогой в гамаках. Дважды в неделю посещает аэробно-силовые тренировки. А летом ее любимое хобби – ухаживать за растениями в саду.

Еще один «рецепт» молодости бабушки, который помогает ей оставаться привлекательной – косметология.

- Уколы красоты ставила, но не злоупотребляла ими. Не хотела получить из своего лица обездвиженную «маску». Подтяжку лица я не делала, - признается Ольга Садыкова.

В подарок Ольга получила корону с фианитами, серьги и множество сертификатов.