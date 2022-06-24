Прочитай стих и выиграй 100 тысяч рублей

Фото: "Комсомольская правда"

В День молодежи, 26 июня, в Екатеринбурге «Комсомолка» разместит у киноконцертного зала «Космос» (ул. Дзержинского,2) мобильную студию «Алый парус» - студию подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU

На площадке молодые уральские таланты поучаствуют в поэтическом баттле и прочтут свои произведения у «открытого микрофона» у нас на стенде. А также вы можете оставить свой текст для всероссийского конкурса и станете претендентом на получение премии в 100 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе текстов, молодые писатели и поэты могут подать заявки на электронную почту: konkurs.ekb@phkp.ru

Сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона и пришли свой вариант творческой работы.

Свои идеи текстов можно также присылать в период с 22 по 30 июня на почту media@phkp.ru с темой письма: «Алый парус КП».

Подробнее о проекте можно прочитать тут: https://parus.kp.ru/

Напомним, когда-то проект «Алый парус» в «КП» стал прорывом для многих молодых талантов. Миллионы читателей отправляли в «Алый парус» свои произведения, которые печатались на страницах «Комсомолки». Среди молодых авторов были Булат Окуджава, Чингиз Айтматов, Александр Володин, Константин Симонов и многие другие выдающиеся личности.

Писатели, поэты, блогеры! Приходите к нам! Станьте «звездным» автором с «Комсомольской правдой» и капитаном своей судьбы под «Алым парусом»!

Важно! Для бесплатного входа на территорию фестиваля нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи: https://youthday.ru/

«Комсомольская правда»: Читай. Слушай. Смотри!

#деньимолодежи2022

#Голоспоколения_кп

#алыйпарус_кп