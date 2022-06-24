Команде предстоит провести 30 матчей в новом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» опубликовал точный график матчей на старте сезона. Известно, что «шмели» свою первую игру проведут на выезде против московского ЦСКА 16 июля. Ровно через неделю наши игроки отправятся в Оренбург, чтобы сыграть с дебютантом этого сезона.

- Первый матч на домашней арене мы проведем против Краснодара, игра состоится 29 июля, после этого 6 августа мы примем московский «Спартак» и снова отправимся 12 августа на выезд с воронежским «Факелом», - сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, команде предстоит провести 30 матчей, на зимнюю паузу «шмели» уйдут уже после 17 тура, который пройдет в начале ноября, а вернутся на поле только к марту. Такой длительный перерыв связан с чемпионатом мира, который будет проводиться в Катаре до середины декабря.