В Югре вынесли приговор девушке, которая сбила гаишника

Жительницу Советского района привлекли к уголовной ответственности за применение насилия к сотруднику полиции. В августе прошлого года 23-летнюю девушку остановил наряд ДПС. Как выяснилось, у нее не было водительского удостоверения.

- Девушка решила скрыться с места происшествия и рванула на машине с места, протащив инспектора ДПС, который удерживал машину за открытую дверь водителя, около 20 метров. В дальнейшем ей удалось уехать, - сообщает ugra-news.ru.

Девушку признали виновной и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Также она заплатит 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда инспектору ГИБДД.

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