В Екатеринбурге рецидивист забил до смерти сторожа на стройке

Задержанный рассказал, что убитый был его приятелем, с которым они периодически выпивали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 41-летнего рецидивиста, который жестоко избил 50-летнего сторожа на стройке, из-за чего тот получил смертельные травмы. Как оказалось, все произошло в ночь на 9 июня, а вот тело пострадавшего нашли только два дня спустя.

В полицию обратился сменщик мужчины и рассказал, что обнаружил своего мертвого коллегу.

- При тщательном исследовании местности, прилегающей к месту обнаружения тела, было обнаружено два сотовых телефона, один из которых, как выяснилось, не принадлежал потерпевшему. Владельцем этого телефона был ранее судимый местный житель, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Задержанный рассказал, что убитый был его приятелем, с которым они периодически выпивали. В тот день они повздорили, причиной стало то, что он попросил у охранника сигарету и предъявил ему требование о необходимости заплатить за папиросу.

- Это разозлило обвиняемого, вследствие чего он нанес оппоненту несколько ударов руками по голове, после чего направился домой. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - добавили в УМВД России по Екатеринбургу.