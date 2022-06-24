Главе Ростуризма представили проект сети термальных комплексов Баден-Баден на Урале

Один из термальных комплексов «Баден-Баден» должен был появиться на озере Шарташ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главе Ростуризма, которая на два дня приехала с визитом в Екатеринбург, представили проект сети термальных комплексов Баден-Баден. Презентацию на встрече Зарины Догузовой с представителями турбизнеса провел Евгений Кононов, владелец термального комплекса.
- Нам очень в стране не хватает гостиниц загородного формата, бассейнов и терм, - прокомментировала Зарина Догузова.
Напомним, один из термальных комплексов «Баден-Баден» должен был появиться на озере Шарташ. Ряд местных жителей и экологов высказывались против строительства на территории парка.
Ранее Зарина Догузова оценила развитие этого направления в Свердловской области. Чиновница пробыла на Среднем Урале два дня, за это время она побывала на сплаве с первыми лицами региона, а также посетила Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.