Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 12:29

Главе Ростуризма представили проект сети термальных комплексов Баден-Баден на Урале

Презентацию на встрече Зарины Догузовой с представителями турбизнеса провел владелец термального комплекса
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Один из термальных комплексов «Баден-Баден» должен был появиться на озере Шарташ

Один из термальных комплексов «Баден-Баден» должен был появиться на озере Шарташ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главе Ростуризма, которая на два дня приехала с визитом в Екатеринбург, представили проект сети термальных комплексов Баден-Баден. Презентацию на встрече Зарины Догузовой с представителями турбизнеса провел Евгений Кононов, владелец термального комплекса.

- Нам очень в стране не хватает гостиниц загородного формата, бассейнов и терм, - прокомментировала Зарина Догузова.

Напомним, один из термальных комплексов «Баден-Баден» должен был появиться на озере Шарташ. Ряд местных жителей и экологов высказывались против строительства на территории парка.

Ранее Зарина Догузова оценила развитие этого направления в Свердловской области. Чиновница пробыла на Среднем Урале два дня, за это время она побывала на сплаве с первыми лицами региона, а также посетила Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.