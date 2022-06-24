Глава Ростуризма оценила развитие этого направления в Свердловской области

Чиновница пробыла на Среднем Урале два дня, за это время она побывала на сплаве с первыми лицами региона, а также посетила Верхнюю Пышму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила развитие этого направления в Свердловской области. Чиновница пробыла на Среднем Урале два дня, за это время она побывала на сплаве с первыми лицами региона, а также посетила Верхнюю Пышму.

- Во многом Свердловская область абсолютно готовое туристические направление. Кафе, рестораны, бары и гостиницы на любой вкус. Общественные пространства. Можно отправиться в поход, сплавиться по реке. Екатеринбург - это музей под открытым небом, - поделилась впечатлениями Зарина Догузова.

Также она отметила туристический потенциал реки Чусовой, по мнению Зарины Догузовой, водоемы не хватает инфраструктуры стоянок, точек проката, туалетов.

Евгений Куйвашев отметил, что Зарина Догузова прибыла в Свердловскую область на короткий срок, поэтому они сразу отправились смотреть природные достопримечательности региона.