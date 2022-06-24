Леонид Агутин мог выступить на «Ночи музыки» вместо МакSим

От многих артистов пришлось отказаться из-за больших гонораров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леонид Агутин мог выступить на «Ночи музыки» в Екатеринбурге вместо МакSим. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

- Очень много артистов не смогло в этом году приехать. Кто-то был занят, у кого-то непомерные гонорары, с которыми мы не справляемся. Мы хотели видеть Леонида Агутина на основной площадке. Но не получилось, - поделился Евгений Горенбург.

Также по его словам, в этом году возникли сложности, чтобы пригласить как российских, так и зарубежных артистов.

На восьмом фестивале «Уральская ночь музыки» среди известных исполнителей выступят МакSим, Найк Борзов, Uma2rman, Ольга Серябкина, Татьяна Овсиенко, а также группы «Браво» и «АК-47». Также в фестивале примет участие множество начинающих артистов.

Подробную программу «Ночи музыки» вы можете посмотреть здесь.