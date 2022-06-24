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Общество24 июня 2022 11:33

В Екатеринбурге сотрудники интернет-магазина Wildberries перестали получать зарплату

Работники столкнулись с этой проблемой в июне
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
С начала этого месяца деньги работникам приходят не напрямую на карточку, а на специальный лицевой счет, откуда их нужно выводить самостоятельно

С начала этого месяца деньги работникам приходят не напрямую на карточку, а на специальный лицевой счет, откуда их нужно выводить самостоятельно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники интернет-магазина Wildberries пожаловались на то, что им перестали платить зарплату. С начала этого месяца деньги работникам приходят не напрямую на карточку, а на специальный лицевой счет, откуда их нужно выводить самостоятельно.

Как пишет интернет-портал Е1, в компании появились люди, которым все же удалось получить зарплату, кто-то столкнулся с проблемой вывода средств со счета, а кому-то деньги не поступили вообще.

- Это огромные деньги, которые сотрудники не могут получить. Страдают все, но работают дальше, потому что идти некуда! Да и куда обратиться, мы тоже не понимаем! Тягаться с работодателем себе дороже, а итог будет один: увольнение, - жалуются читатели.

Кстати, ранее корреспондент «Комсомолки» устроилась на работу в пункт выдачи посылок одного популярного маркетплейса. Рассказываем, на какие хитрости идут покупатели, чтобы обмануть систему, каких клиентов больше всего опасаются новые «почтальоны».