Сбербанк вводит с 1 июля комиссию за переводы на карты других банков. Комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. Информацию подтвердили в пресс-службе Уральского отделения Сбербанка.

- В Сбербанке долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно. Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе.

Напомним, что в прошлом году закрылся банк «Нейва». Его центральный офис находился в Екатеринбурге. Перед закрытием организация выступала с прощальным посланием.

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