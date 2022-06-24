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Происшествия24 июня 2022 10:10

В озере под Надымом нашли тело женщины

Пьяная девушка пошла купаться, когда друзья ушли в магазин
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
СК проводит проверку

СК проводит проверку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В озере под Надымом нашли тело женщины. По данным Ямал1, 22 июня девушка утонула, когда пошла купаться в одиночку. До этого она выпивала на берегу с друзьями. В какой-то момент компания ушла в магазин. СК начал доследственную проверку.

Напомним, что на прошлой неделе в Алапаевске утонул 6-летний мальчик. Его тело из воды достал местный житель.

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