СК проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В озере под Надымом нашли тело женщины. По данным Ямал1, 22 июня девушка утонула, когда пошла купаться в одиночку. До этого она выпивала на берегу с друзьями. В какой-то момент компания ушла в магазин. СК начал доследственную проверку.

Напомним, что на прошлой неделе в Алапаевске утонул 6-летний мальчик. Его тело из воды достал местный житель.

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