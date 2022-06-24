МКБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,06%

Заключить договор можно на срок до 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взять кредит в МКБ (Московском кредитном банке) на приобретение жилья в рамках программы с господдержкой теперь можно по ставке от 6,06% годовых при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для жителей Урала и других регионов рядом составляет 6 млн рублей. Для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 12 млн рублей. При первоначальном взносе до 20% от стоимости жилья ставка по льготной программе составит 6,36% годовых. Заключить договор можно на срок до 30 лет.

Клиентам МКБ в рамках собственных программ банка также доступна «Льготная ипотека Комбо», ставка по которой начинается от 0,01% годовых. Продукт представляет собой комбинацию рыночной и ипотеки с господдержкой, а специальные условия действуют благодаря использованию субсидий со стороны девелоперов - партнеров МКБ.

Для приобретения жилья по комбинированной программе на Урале и в других регионах рядом клиенты могут использовать сумму до 15 млн рублей. Покупателям жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области доступен лимит в 30 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 15% от стоимости жилья, а договор можно заключить на срок до 30 лет.

Программа льготной и комбинированной ипотеки доступна совершеннолетним гражданам Российской Федерации с постоянным источником дохода. В МКБ одобрение заявки и выход на сделку занимает не более двух дней.