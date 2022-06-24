На Урале будут судить мать, у которой от удара током погибла дочка

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Красноуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней женщины, у которой двухлетняя дочка погибла от удара током.

6 апреля малышка осталась без присмотра и залезла руками в розетку. Она обвиняется по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- Обвиняемая не ограничила доступ к указанной розетке своей малолетней дочери, в результате чего девочка прикоснулась ладонной поверхностью левой кисти к оголенным элементам электрической проводки, находящейся под напряжением, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ранее «Комсомолка» общалась с обвиняемой. Женщина рассказала свою версию случившегося.

- Я – мать-одиночка. Мне никто не помогает. Пытаюсь сделать ремонт, дом сыпется. Своими силами сделала ремонт в детской. А дочка выдернула розетку. В этот момент я занималась стиркой. Я выбежала на улицу и стала звать на помощь. Скорая помощь ехала долго. Все, что просила опека, я выполнила. Встала на биржу труда, жилье приобрела, детей в садик устроила, - рассказывала «КП-Екатеринбург» женщина.

Напомним, что в Алапаевском районе разыскивают стрелка, который пытался убить 11-летнюю девочку.