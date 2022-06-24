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Общество24 июня 2022 8:54

В Свердловской области нашли опасные молочные продукты

Предприятие занимается поставкой продукции в социальные учреждения Среднего Урала
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Должностные лица предприятия оформляли документы с нарушением прослеживаемости

Должностные лица предприятия оформляли документы с нарушением прослеживаемости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области у поставщика молочных изделий в социальные учреждения нашли нарушения. По данным регионального управления Россельхознадзора, речь идет о сметане с массовой долей жира 15% от «Полевского молочного комбината».

- При оформлении документов на сметану с массовой долей жира 15% сотрудники установили, что она не прошла ветеринарно-сопроводительную экспертизу, - сообщили в ведомстве.

Как отмечает «Уральский меридиан», предприятие занимается поставкой продукции в социальные учреждения Свердловской области.

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