В Свердловской области нашли опасные молочные продукты

Должностные лица предприятия оформляли документы с нарушением прослеживаемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области у поставщика молочных изделий в социальные учреждения нашли нарушения. По данным регионального управления Россельхознадзора, речь идет о сметане с массовой долей жира 15% от «Полевского молочного комбината».

- При оформлении документов на сметану с массовой долей жира 15% сотрудники установили, что она не прошла ветеринарно-сопроводительную экспертизу, - сообщили в ведомстве.

Как отмечает «Уральский меридиан», предприятие занимается поставкой продукции в социальные учреждения Свердловской области.

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