Куйвашев утвердил меры поддержки «Уральских авиалиний»

Срок оплаты налога на имущества за первый-третий кварталы для авиакомпании перенесут до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пописал постановление о мерах поддержки «Уральских авиалиний». Речь идет о возможности перенести срок оплаты налога на имущества за первый-третий кварталы до конца 2022 года, сообщает департамент информационной политики.

- Это позволит высвободить средства на проведение операционной деятельности компании, - говорится в сообщении.

Ранее, 2 июня, Евгений Куйвашев заявил о необходимости поддержать авиаотрасль региона в лице аэропорта Кольцово и «Уральских авиалиний». Губернатор уже предложил внести изменения и в региональный закон, чтобы предоставить льготы воздушной гавани.

Эти поправки депутаты Заксобрания рассмотрят 28 июня. Согласно изменениям, налог на имущество для аэропорта снизится на 50%. Однако при этом Кольцово должен будет сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году, а также платить им достойную зарплату. Кроме того, свердловский решил увеличить объем субсидий на внутренние авиаперевозки по России из Екатеринбурга и обратно.