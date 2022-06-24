Предложите свою идею подкаста и станьте звездой радио «Комсомольская правда»

Фото: "Комсомольская правда"

В День молодежи, 26 июня, в Екатеринбурге «Комсомолка» разместит у киноконцертного зала «Космос» (ул. Дзержинского, 2) мобильную студию «Алый парус» - студию подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU

Присоединяйтесь к нашей федеральной акции «Голоса молодежи-2022»! Предложите свою идею подкаста и станьте звездой одной из крупнейших радиостанций страны - радио «Комсомольская правда».

26 июня приходи в студию, предложи свою идею подкаста, запиши «аудиовизитку» на профессиональном оборудовании. Лучшие голоса и идеи подкастов выберут ведущие и саунд-продюсеры федеральной «Комсомолки».

Свои идеи подкастов с аудиовизитками можно также присылать в период с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: «Голоса молодежи-2022».

Авторам пяти лучших идей подкастов и голосов будут предложены варианты сотрудничества с «Комсомольской правдой». А самый лучший «голос молодежи» как голос поколения пригласят на федеральный эфир в Москву. Вы можете стать соведущим одной из знаковых программ радио, получить бесценный опыт и мастер-классы от известных радиоведущих «КП», а также заработать свои первые деньги, озвучивая подкасты и записывая ролики для радиостанции.

Чтобы попасть на нашу площадку 26 июня, отправь заявку на электронную почту: konkurs.ekb@phkp.ru

Сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона, укажи жанр, в котором ты готов создать подкаст.

Приходи к нам! Попытай удачу с «Комсомольской правдой»!

Важно! Для бесплатного входа на территорию фестиваля нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи: https://youthday.ru/

Следи за новостями работы студии в наших социальных сетях: тебя ждут крутые лекторы, мастер-классы, идеи для конкурса, заработка и для реализации своего творческого потенциала!

«Комсомольская правда»: Читай. Слушай. Смотри!

#деньимолодежи2022

#Голоспоколения_кп

#алыйпарус_кп