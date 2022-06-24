Жительница Верхней Пышмы украла у горожан велосипедов на 100 тысяч

Женщина заходила с кем-то из жильцов в подъезд, забирала велосипед и уезжала на нем до ближайшего ломбарда. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Верней Пышме 39-летняя местная жительница украла у горожан велосипедов на 100 тысяч рублей. Женщина была неоднократно судима за имущественные преступления. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- В ходе допроса подозреваемая пояснила, что при распитии спиртных напитков у нее возник преступный умысел на совершение преступления, а именно хищения какого-либо велосипеда из подъезда, - говорится в сообщении.

В одном из домов женщина украла детский велосипед из колясочной и продала его за незначительную сумму прохожему. То же самое она проделала и в других многоквартирных домах.

Местная жительница заходила с кем-то из жильцов в подъезд, забирала велосипед и уезжала на нем до ближайшего ломбарда, где сдавала. При этом женщина, вооружившись «болторезом», начала красть не только не пристегнутые велосипеды.

Жительница Верхней Пышмы использовала на преступлениях методы маскировки. Она переодевалась в мужскую одежду, надевала очки и головной убор.

На женщину завели 11 уголовных дел по «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ следственным отделом МО МВД России "Верхнепышминский" возбуждено 11 уголовных дел. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на передачу уголовного дела в суд для вынесения обвинительного приговора.