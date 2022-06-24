Стала известна причина обысков в «Ельцин Центре»

Анатолий Свечников может прятаться в центре от полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге проходит проверка. Там ищут одного из руководителей общественной организации «Мемориал» (признана в России НКО-иноагентом). Анатолия Свечникова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных кругах.

- Ищут Свечникова чтобы провести опрос. Он прячется от полицейских, - рассказал инсайдер.

При этом в самом «Ельцин Центре» «КП-Екатеринбург» заявили, что ничего не знают о проверке.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали директора института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова. До этого в апреле 2022 года в зданиях института прошли обыски. Мероприятия были направлены на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта.