В Асбесте простились с солдатом, погибшим на Украине

На прощании с Егором Цыганковым играл оркестр. Фото: личная страница Егора Цыганкова во «ВКонтакте»

В Асбесте простились солдатом Егором Цыганковым, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Асбестовском городском округе.

- Похороны были вчера, - сообщили там.

На прощании играл оркестр. Там присутствовали военные и представители администрации.

Ранее, в апреле 2022 года, в селе Кировском Алапаевского района простились с 33-летним спецназовцем Антоном Зубовым. Военный погиб во время зачистки школы на Украине в ходе спецоперации. У Зубова осталась жена и четырехлетний сын.

До этого в Полевском простились с 18-летний разведчиком Александром Поповым. А в Артях похоронили десантника Александра Кашина.