Евгений Куйвашев показал Нижний Тагил главе Ростуризма

Губернатора и главу Ростуризма сопровождал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова приехали в Нижний Тагил. Глава уральского региона показал ей туристические локации города, готовящегося к празднованию 300-летия. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Губернатора и главу Ростуризма сопровождал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Догузовой показали самый маленький музей в России в сторожевой башне на Лисьей горе. Также ей показали многофункциональное интерактивное пространство «Тагильская лагуна – второй этап».

- Очень красиво! Это действительно неожиданно, – отметила глава Ростуризма.

Зарина Догузова приехала в Свердловскую область 23 июня. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Зарина Догузова приехала в Свердловскую область 23 июня. Она прилетела в Екатеринбург. Затем глава Ростуризма и губернатор Евгений Куйвашев во время совместного сплава обсудили развитие инфраструктуры реки Чусовой. Чиновница рассказала, что сплав по Чусовой – это целое путешествие, которое необходимо развивать.