В Свердловской области составили топ самых стрессовых профессий

Среди основных причин стресса респонденты отметили слишком большой объем работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области составили рейтинг самых стрессовых профессий. В регионе 45% жителей считают свою работу нервной. Еще 40% опрошенных периодически испытывают стресс. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- А 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности, - говорится в исследовании.

На первом месте по стрессу находится работа водителя и или таксиста (16%). Затем идет работник регистратуры (15%), учитель (13%), оператор кол-центра (10%), врач и продавец (по 7%). Также в рейтинг попали профессии кондуктора и журналиста (по 5%).

Кроме того, о стрессе на работе заявили 4% опрошенных кассиров и по 3% менеджеров по продажам, строителей и официантов. Свою специальность назвали нервной и по 2% администраторов и бухгалтеров.

Среди основных причин стресса респонденты отметили слишком большой объем работы – 45%, ненормированный график – 16%, слишком быстрый темп работы – 13%, ссоры с коллегами – 8%, недовольство результатами работы со стороны коллег или руководства – 7%, недовольство собственными результатами – 6% и ссоры с руководством – 5%.

Исследование проводили среди 1 920 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области.