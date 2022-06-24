Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 4:51

В Свердловской области составили топ самых стрессовых профессий

45% жителей региона считают свою работу нервной
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Среди основных причин стресса респонденты отметили слишком большой объем работы

Среди основных причин стресса респонденты отметили слишком большой объем работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области составили рейтинг самых стрессовых профессий. В регионе 45% жителей считают свою работу нервной. Еще 40% опрошенных периодически испытывают стресс. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- А 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности, - говорится в исследовании.

На первом месте по стрессу находится работа водителя и или таксиста (16%). Затем идет работник регистратуры (15%), учитель (13%), оператор кол-центра (10%), врач и продавец (по 7%). Также в рейтинг попали профессии кондуктора и журналиста (по 5%).

Кроме того, о стрессе на работе заявили 4% опрошенных кассиров и по 3% менеджеров по продажам, строителей и официантов. Свою специальность назвали нервной и по 2% администраторов и бухгалтеров.

Среди основных причин стресса респонденты отметили слишком большой объем работы – 45%, ненормированный график – 16%, слишком быстрый темп работы – 13%, ссоры с коллегами – 8%, недовольство результатами работы со стороны коллег или руководства – 7%, недовольство собственными результатами – 6% и ссоры с руководством – 5%.

Исследование проводили среди 1 920 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области.