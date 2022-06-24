Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2022 4:03

На Свердловской железной дороге загорелся вагон с пассажирами

Причиной огня может быть поджог
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В вагоне находилось 19 человек. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В вагоне находилось 19 человек. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

На Свердловской железной дороге в ночь на 24 июня загорелся вагон № 13 пассажирского поезда «Новый Уренгой – Оренбург». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- В 04:20 осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Пожар случился на перегоне «Ханымей - Ноябрьск-2». Сейчас движение на участке, где произошел инцидент приостановлено. По предварительной информации, причиной огня мог стать поджог.

На место происшествия выехала следственно-оперативна группа. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Ранее на железнодорожной станции «Шарташ-Лечебный» местный житель залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. Его ударило током. Мужчина скончался на месте. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.