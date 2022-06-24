В Екатеринбурге продают на Avito бронемашину

БРДМ-2 отдают с полным комплектом документов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге на Avito продают БРДМ-2 (бронированную разведывательную дозорную машину). При этом цена за нее не указана.

- Продается БРДМ-2 с полным комплектом документов (ПТС, свидетельство, страховка, номерной знак), а также комплект колес с дисками и запасной двигатель, - говорится в объявлении.

Ранее на Avito появилось объявление о продаже в Екатеринбурге танка Т-60. Продавец был готов отдать технику за 1,7 миллиона рублей. При этом корпус танка был частично заменен, а вот нижняя часть представляет собой оригинал. Техника на ходу, но не стреляет – демилитаризирована.

Этот танк стоит в одной из деревень под Екатеринбургом. Он припаркован у гаража прямо со стороны улицы. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» отправилась туда и поговорили с хозяином машины.