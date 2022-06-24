В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

Девочку ищут уже два дня. Фото: группа поискового отряда «Прорыв» «ВКонтакте»
В Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю Кристину Матвееву. Девочка пропала 22 июня в Кировском районе. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
На момент исчезновения девочка была одета в черную кожаную куртку, серо-черные джинсы и кеды цвета хаки. У нее при себе была сумка-шоппер.
Приметы:
Рост: 165 сантиметров
Телосложение: среднее
Глаза: серо-голубые
Волосы: светлые, ниже плеч
У подростка при себе была сумка-шоппер. Фото: группа поискового отряда «Прорыв» «ВКонтакте»
Подростка ищут волонтеры и полицейские. Всех, кто знает что-то о местонахождении Кристины, просят позвонить по телефонам 8(343)356-42-02 либо 102 (02). Также можно сообщить информацию главному волонтеры, занимающемуся поиском девочки, по телефону 8 952 130 33 70.