В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

Девочку ищут уже два дня. Фото: группа поискового отряда «Прорыв» «ВКонтакте»

В Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю Кристину Матвееву. Девочка пропала 22 июня в Кировском районе. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

На момент исчезновения девочка была одета в черную кожаную куртку, серо-черные джинсы и кеды цвета хаки. У нее при себе была сумка-шоппер.

Приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: среднее

Глаза: серо-голубые

Волосы: светлые, ниже плеч

У подростка при себе была сумка-шоппер. Фото: группа поискового отряда «Прорыв» «ВКонтакте»

Подростка ищут волонтеры и полицейские. Всех, кто знает что-то о местонахождении Кристины, просят позвонить по телефонам 8(343)356-42-02 либо 102 (02). Также можно сообщить информацию главному волонтеры, занимающемуся поиском девочки, по телефону 8 952 130 33 70.