На Урале появится первый в стране завод по производству спортивной магнезии

Выйти на проектную мощность планируют в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском городе Асбест появится первый в России завод по производству спортивной магнезии. Также там будут делать сульфата магния. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по развитию горно-химической компании «Ультра Си» (входит в «Ураласбест») Андрей Литвинов.

- Сейчас идет проектирование завода, работы продлятся до конца года. В 2023 году планируется начало строительства, возведение объекта займет два года, - сообщил он.

Выйти на проектную мощность планируют в 2026 году. Новый завод будет производить в год 20 тысяч тонн сульфата магния в год. Продукцию будут отправлять на экспорт. Предприятие построят на земле в 5,4 гектара.

Литвинов отметил, что сульфат магния, который собираются производить, используется для отбеливания бумаги, как соль для ванн и удобрение для земли. Сейчас компания производит 50 тонн сульфата магния и тонну спортивной магнезии в месяц.