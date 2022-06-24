В Екатеринбурге к концу выходных похолодает

В субботу днем воздух прогреется до +25 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в воскресенье, 26 июня, ожидается похолодание. Температура понизится до +14 градусов днем. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

В пятницу днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. В ночь на 25 июня температура опуститься до +11…+13 градусов, днем поднимется до +23…+25 градусов. Погода будет облачной с прояснениями без существенных осадков.

В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +10…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Будет также облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер все выходные будет северо-западный 4-9 метров в секунду.

В целом в Свердловской области в субботу, 25 июня, днем температура поднимется до +21…+26 градусов. В воскресенье похолодает до +12…+17 градусов.