В камышловскую колонию пытались пронести наркотики в зубной пасте

Запрещенное содержимое было направлено полицию Камышлова. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В камышловскую колонию ИК-52 пытались пронести наркотики в зубной пасте. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, посылку осужденному передал родственник из Екатеринбурга.

- При проверке тюбиков с зубной пастой были обнаружены и изъяты 2 свертка с веществом белого и желтого цветов, также в рассыпном чае обнаружены вещества темного цвета, - рассказали в ГУФСИН.

Запрещенное содержимое было направлено полицию Камышлова. Исследование показало, что в свертках находились наркотики – методон и мефедрон. По данному инциденту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный оборот наркотиков».