На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вспыхнула многоэтажка. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошло 23 июня в 23: 48 на Уральском проспекте.

- На площади одного квадратного метра горел мусор в мусоросборнике на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и восемь спасателей, которые потушили огонь в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Березовском городском округе, в поселке Безречный, вспыхнули шесть жилых домов. На месте возгораний работают 48 спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала.