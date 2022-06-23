В Екатеринбурге иномарка сбила 10-летнюю девочку

Ребенок неожиданно выскочил из автобусной остановки. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 23 июня около 17:00 произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, на улице Новгородцевой, 73 женщина за рулем иномарки Ford Focus сбила 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

- С открытым переломом голени правой ноги она доставлена в больницу, - рассказали в ГИБДД.

Водитель пояснила, что ребенок неожиданно выскочил из автобусной остановки, женщина резко затормозила, но столкновения не удалось избежать.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге водитель BMW сбил 12-летнего велосипедиста. Как сообщает городская Госавтоинспекция, ДТП произошло 7 июня в 16:10 на улице 40 лет Комсомола.