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Общество23 июня 2022 16:39

Появилось видео с отправки в Екатеринбург пострадавших при взрыве газовой заправки в Талице

Двух мужчин перевезли в уральскую столицу вертолетом медицины катастроф
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во время инцидента оба получили серьезные ожоги, известно, что это водитель газовоза, а также оператор АГЗС

Во время инцидента оба получили серьезные ожоги, известно, что это водитель газовоза, а также оператор АГЗС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось видео с отправки в Екатеринбург пострадавших при взрыве газовой заправки в Талице. Двух мужчин перевезли в уральскую столицу вертолетом медицины катастроф. Известно, что пациентов готовы принять специалисты из ГКБ № 40.

Во время инцидента оба получили серьезные ожоги, известно, что это водитель газовоза, а также оператор АГЗС. После случившегося прокуратура начала проверку.

- Заправка эксплуатируется ООО «Картельгаз». Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности на опасном производственном объекте, - отметили в пресс-службе ведомства.

В следственном комитете установили, что возгорание газовоздушной смеси на заправочной станции произошло в ходе работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. После этого на площади в 70 «квадратов» начался пожар.