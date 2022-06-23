Во время инцидента оба получили серьезные ожоги, известно, что это водитель газовоза, а также оператор АГЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось видео с отправки в Екатеринбург пострадавших при взрыве газовой заправки в Талице. Двух мужчин перевезли в уральскую столицу вертолетом медицины катастроф. Известно, что пациентов готовы принять специалисты из ГКБ № 40.

Во время инцидента оба получили серьезные ожоги, известно, что это водитель газовоза, а также оператор АГЗС. После случившегося прокуратура начала проверку.

- Заправка эксплуатируется ООО «Картельгаз». Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности на опасном производственном объекте, - отметили в пресс-службе ведомства.

В следственном комитете установили, что возгорание газовоздушной смеси на заправочной станции произошло в ходе работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. После этого на площади в 70 «квадратов» начался пожар.