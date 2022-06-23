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Общество23 июня 2022 16:17

Суд заключил под домашний арест мошенницу-турагента, обманувшую десяток тагильчан

Решение было принято 21 июня
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Ранее Оксана Забавина находилась под подпиской о невыезде.

Ранее Оксана Забавина находилась под подпиской о невыезде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский суд заключил под домашний арест мошенницу-турагента Оксану Забавину, которая обманула несколько десятков своих клиентов. Женщина брала деньги за несуществующие туры, а после не выходила на связь.

Как сообщает издание TagilCity, на заседании 21 июня злоумышленнице продлили меру пресечения до 28 июня.

- Оксана Забавина действительно находится под домашним арестом. После окончания расследования дело будет передано в суд, подтвердили редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское», - передает издание.

Ранее Оксана Забавина находилась под подпиской о невыезде. После заседания же ей запрещено будет покидать пределы своей квартиры и пользоваться средствами связи.