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Общество23 июня 2022 15:50

В Екатеринбурге девушку ограбили во время продажи дорогого смартфона

Злоумышленник договорился посмотреть телефон, а позже сбежал с гаджетом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь налетчику грозит до семи лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь налетчику грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 25-летнюю девушку ограбили во время продажи дорогого смартфона. Она разместила объявление на сайте и договорилась с мужчиной о встрече на улице Шаумяна. В назначенное время она пришла на место.

- В какой-то момент неизвестный толкнул ее в спину. От этого у нее выпал из пакета, который был у нее при себе, смартфон. В этот момент нападавший схватил устройство и поспешил скрыться. Сумму ущерба заявительница оценила в 63 тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Искать злоумышленника долго не пришлось, им оказался ранее судимый за кражу и грабеж житель Нижней Туры. Он признался в преступлении и рассказал, что успел продать гаджет, а деньги потратил на личные нужны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.