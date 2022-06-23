В Екатеринбурге девушку ограбили во время продажи дорогого смартфона

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь налетчику грозит до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 25-летнюю девушку ограбили во время продажи дорогого смартфона. Она разместила объявление на сайте и договорилась с мужчиной о встрече на улице Шаумяна. В назначенное время она пришла на место.

- В какой-то момент неизвестный толкнул ее в спину. От этого у нее выпал из пакета, который был у нее при себе, смартфон. В этот момент нападавший схватил устройство и поспешил скрыться. Сумму ущерба заявительница оценила в 63 тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Искать злоумышленника долго не пришлось, им оказался ранее судимый за кражу и грабеж житель Нижней Туры. Он признался в преступлении и рассказал, что успел продать гаджет, а деньги потратил на личные нужны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.