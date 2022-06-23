В Березовском ищут пропавшего 42-летнего мужчину

В день пропажи он был одет в сланцы. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Березовском ищут пропавшего Созинова Евгения Николаевича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 42-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 июня 2022 года.

В день пропажи он был одет в сланцы, серые джинсы и темно-бордовую футболку.

Особые приметы:

Рост: 173 сантиметра

Телосложение: нормальное

Цвет волос: темно-русый

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Созинова Евгения Николаевича, просьба сообщить по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года.