В Екатеринбурге 87-летний пенсионер поверил мошенникам и потерял почти 500 тысяч

Общая сумма ущерба составила 464 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 87-летний местный житель лишился почти 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пожилой мужчина обратился в полицию, чтобы написать заявление, и рассказал, что накануне ему позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

- Ему сообщили о якобы несанкционированных попытках злоумышленников списать денежные средства со счета собеседника. Лжеспециалист добавил, что для безопасности сбережений необходимо перевести их на «защищенный» счет, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина согласился, обналичил все свои сбережения и отправил их на указанные счета. После того, как длительный звонок прервался, пенсионер понял, что его обманули. Пострадавший рассказал, что на него оказали психологическое воздействие.

Общая сумма ущерба составила 464 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».