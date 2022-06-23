В Нижнем Тагиле спустили на воду земснаряд, который очистит Черноисточинское водохранилище

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле спустили на воду земснаряд, который займется очисткой Черноисточинского водохранилища. В торжественном мероприятии принял участие мэр города Владислав Пинаев, а также министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

- Обеспечивать эффективную работу будет современное навигационное оборудование, установленное на судне. Система геопозиционирования, она в режиме онлайн будет «видеть» высотные отметки рабочего органа и отображать рельеф дна на экране, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Планируется, что за два года работы земснаряд поднимет со дна порядка полмиллиона кубических метров донных отложений

Все работы проводятся в рамках комплексного плана экологической реабилитации пруда. Контракт рассчитан на три года. Его стоимость составляет больше 400 миллионов рублей.