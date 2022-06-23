Под Сысертью выставили на продажу «Уктусский молочный завод»

Под Сысертью, что в 50 километрах от Екатеринбурга, выставили на продажу «Уктусский молочный завод». Предприятие известно своей продукцией, которая называется «Варечка». Собственник отмечает, что фабрика специализируется на йогуртах и термостатных молочных продуктах.

- Производство оснащено системой широкополосным доступом через Интернет и передачей основных технологических параметров, что позволяет производить удаленный контроль и управление, - говорится в объявлении, размещенном на Avito.

Бюджетной задолженности и судебных исков у предприятия нет. Покупатель, который готов заплатить за завод 30 миллионов рублей, получит в свое пользование склады, машинно-тракторную мастерскую и двухэтажное общежитие.

Также в населенном пункте выставили на продажу сельхозпредприятие - поставщик молока с роботизированной фермой, кормозаготовительной техникой и земельными угодьями – за него придется заплатить 34 миллиона.