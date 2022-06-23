В Нижнем Тагиле местного жителя оштрафовали за незаконную вырубку сосен

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местного жителя оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную вырубку двух сосен. В полиции установили, что все произошло в селе Петрокаменское. Тогда мужчина, работая управляющим фермерским хозяйством, решил починить коровник.

- Он отправился в лес, где присмотрел два подходящих дерева небольшого диаметра, спилил их, погрузил в машину и доставил на ферму. Однако ремонт так и не выполнил, ему не хватило времени, а все спиленные бревна он использовал в качестве дров, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», известно, что горе-фермер нанес ущерб природе на общую сумму более 20 тысяч рублей. При этом ранее мужчина проблем с законом не имел, свою вину он полностью признал и согласился возместить все убытки.